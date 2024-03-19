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Дуглас Сантос: меня заставил задуматься переход Кругового в ЦСКА

Дуглас Сантос: меня заставил задуматься переход Кругового в ЦСКА
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Защитник «Зенита» Дуглас Сантос отреагировал на решение игрока санкт-петербургского клуба Данила Кругового перейти в московский ЦСКА.

«Меня это немного удивило, потому что Круг — очень хороший и быстрый игрок. То, как стало известно о его переходе, заставило задуматься о том, почему так произошло, а не иначе.

Отправка Кругового в «Зенит-2»? Думаю, клуб и игрок прекрасно знают мотивы произошедшего», — приводит слова Сантоса «РИА Новости».

Напомним, 25-летний Круговой перейдёт в московский ЦСКА летом 2024 года, когда у него завершится контракт с «Зенитом». До конца сезона защитник был переведён во вторую команду сине-бело-голубых.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний Данил Круговой провёл 12 матчей, в которых смог записать на свой счёт одну голевую передачу. Также в активе Данила шесть игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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