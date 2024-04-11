«Ничейный результат выглядел бы логичным». Бубнов — о матче «Динамо» и «Спартака»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 23-го тура чемпионата России, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. Эксперт считает, что в этом матче логичным был бы ничейный результат. В составе «Спартака» дубль оформил нападающий Александр Соболев, а за «Динамо» забил Луис Чавес (с пенальти).

«Надо же такому случиться: Лещук допускает грубейшую ошибку, «Спартак» сравнивает счёт. Тут началась такая игра, какой её ждали в дерби изначально: включились высокие скорости, снова пошли играть на встречных курсах. Но при этом вполне напрашивался и выглядел бы логичным ничейный результат. У «Спартака» всё равно моментов не было, динамовцы пытались их создавать, однако ведущие игроки уже подустали. Но тут Лещук снова ошибся, и это моментом назвать толком нельзя. Вратарь «Динамо» после удара Игнатова разлёгся, лежал, как парализованный. Соболев среагировал и принёс своей команде победу», — приводит слова Бубнова Sportbox.