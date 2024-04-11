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Источник: французский «Нант» интересуется защитником «Сочи» Дркушичем

Источник: французский «Нант» интересуется защитником «Сочи» Дркушичем
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К центральному защитнику «Сочи» и сборной Словении Ваньи Дркушичу проявляет интерес французский «Нант». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, команда Лиги 1 проявляет предметный интерес к словенскому футболисту. Если «Сочи» получит официальное предложение по трансферу Дркушича, то рассмотрит вариант с продажей игрока.

Напомним, Дркушич перешёл в «Сочи» из словенской «Браво Любляны» зимой 2022 года. В этом сезоне 24-летний футболист принял участие в 18 матчах за сочинцев во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дркушича составляет € 3 млн.

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