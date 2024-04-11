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«Ювентус — дерьмо!» Ирландский депутат оскорбил туринский клуб на заседании Европарламента

«Ювентус — дерьмо!» Ирландский депутат оскорбил туринский клуб на заседании Европарламента
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Ирландский депутат Мик Уоллес пришёл на заседание Европарламента в Брюсселе в футболке «Торино» и оскорбил «Ювентус», с которым «гранатовым» предстоит встретиться в матче 32-го тура чемпионата Италии. Эта встреча пройдёт 13 апреля.

Италия - Серия А . 32-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:00 МСК
Торино
Турин
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Удачи «Торо» в субботу в матче с «Ювентусом». «Юве» — дерьмо. Вперёд, «Торо», — сказал Уоллес.

Матч «Торино» — «Ювентус» пройдёт на стадионе «Олимпико ди Торино». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Напомним, после 31 тура чемпионата Италии «Торино» набрал 44 очка и занимает девятое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Серии А «Ювентус» заработал 62 очка и расположился на третьей строчке, отставая от лидирующего «Интера» на 20 очков.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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