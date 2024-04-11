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Адриен Рабьо покинет «Ювентус» по окончании нынешнего сезона — Calciomercato

Адриен Рабьо покинет «Ювентус» по окончании нынешнего сезона — Calciomercato
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29-летний центральный полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо покинет туринский клуб по окончании нынешнего сезона, поскольку не смог договориться с ним о продлении контракта. Об этом сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, переговоры между руководством «Ювентуса» и Вероникой Рабьо, являющейся агентом и матерью французского футболиста, были заморожены ещё несколько месяцев назад, поскольку стороны не смогли договориться относительно заработной платы полузащитника.

Подчёркивается, что Рабьо интерес «Болоньи», «Ньюкаслу» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, 29-летний футболист выступает за «Ювентус» с 2019 года. За этот период он принял участие в 204 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 15 результативными передачами.

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