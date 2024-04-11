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Пол Эшуорт получил солидную компенсацию за досрочный уход из «Спартака»

Пол Эшуорт получил солидную компенсацию за досрочный уход из «Спартака»
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Контракт Пола Эшуорта, занимавшего должность технического директора, со «Спартаком» был рассчитан до лета 2025 года, а не до лета 2024-го. Об этом «Чемпионату» сообщил источник знакомый с ситуацией.

«Из-за срока контракта Пол Эшуорт получил солидную компенсацию от «Спартака» за досрочное расторжение контракта», — добавил источник «Чемпионата».

Эшуорт подписал контракт с московским «Спартаком» в сентябре 2022 года. Сначала он занимал должность спортивного директора, а позже стал техническим директором. На посту спортивного директора англичанина сменил португальский специалист Томаш Амарал.

На данный момент московский «Спартак» располагается на шестой строчке рейтинга Российской Премьер-Лиги с 35 очками, набранными в 22 встречах.

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