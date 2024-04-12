«Рома» впервые за 6,5 лет победила «Милан» на выезде

Победа «Рома» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы УЕФА с «Миланом» стала для римлян первой за 6,5 лет в выездных матчах с «россонери». Последняя победа «Ромы» над «Миланом» на «Сан-Сиро» случилась в октябре 2017 года (2:0).

Напомним, 11 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречались итальянские «Милан» и «Рома». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. В качестве главного арбитра встречи выступал Клеман Тюрпен (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 17-й минуте, когда защитник «Ромы» Джанлука Манчини замкнул подачу Пауло Дибалы с углового.

Напомним, ответный матч между этими командами состоится 18 апреля.