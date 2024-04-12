Джуд Беллингем рассказал, что ему нравится в Мадриде

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем рассказал, чем его привлекает столица Испании, Мадрид.

«Здесь очень спокойно. Люди очень любят тебя. Они возносят футболистов на пьедестал, относятся к ним как к сверхлюдям. Все действительно очень стараются, чтобы мы чувствовали себя комфортно.

Таким, как я, это очень помогает. Я приехал из Бирмингема и Дортмунда, и там я совсем не привык к тому, чтобы играть за такой большой клуб и находиться под пристальным вниманием», – приводит слова Беллингема Topps UK.

Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 103 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Беллингем сыграл 33 матча, забил 20 мячей и отдал 10 голевых передач.

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