Беллингем — первый игрок Ла Лиги текущего сезона с 10+ голами и ассистами во всех турнирах

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал первым игроком нынешнего сезона из испанской Ла Лиги, кому удалось стать автором двузначного количества забитых голов и результативных передач с учётом всех турниров.

В активе англичанина 20 голов и 10 голевых передач. Он также делит первое место в гонке бомбардиров Примеры с Артёмом Довбиком из «Жироны» и Анте Будимиром из «Осасуны», все трое футболистов забили по 16 мячей.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» минувшим летом за € 103 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 32 матча во всех турнирах. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.