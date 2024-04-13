Червиченко: «Спартак» — сборище непонятных приобретений, а не единый коллектив

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение красно-белых от «Сочи» (0:1) в 24-м туре РПЛ.

«Мне кажется, что ещё давно было очевидно, что это провальный сезон для «Спартака». Совершенно некомпетентный тренер у команды, который прыгает на бровке. Сегодня ещё отличный галстук в честь дня рождения получил и не стал от него отказываться. Абаскаль — это уже отыгранный персонаж. Я ещё пару туров назад сказал об этом. Руководству надо принимать какое-то решение, потому что это перерастает в большую спартаковскую проблему. Ещё может дойти до того, что «Спартак» перед следующим сезоном будет не в настроении. Мне кажется, что это уже вопрос психологии и быстрого принятия решения.

Футболисты играют за команду, когда это единый коллектив. А это сборище непонятных приобретений. Мяч пропустили благодаря детям Абаскаля: Дуарте и Бабичу. Сначала Дуарте, как обычно, «идеально» сыграл и насрал, как лошадь полковая, а следом из-под Бабича забили. Но Бабич не может, как Джикия, всё время всё вытаскивать. А Максименко не спрут, чтобы вытащить щупальца и потащить этот мяч. Он как мог, так и прыгал.

Поэтому самое ужасное — не пропущенный мяч. А то, что на фоне последней команды в чемпионате «Спартак» выглядел на равных. Это самое трагичное в этой ситуации. В начале сезоне вы рассказываете всем сказки, что будете бороться за чемпионство и стараться выиграть Кубок, а на деле абсолютно на равных выглядите с командой, которая замыкает турнирную таблицу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.