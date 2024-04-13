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Артур крутил кульбиты, фанаты вдохновляли перформансом. Яркие фото победы «Зенита»

Артур крутил кульбиты, фанаты вдохновляли перформансом. Яркие фото победы «Зенита»
«Краснодар» — «Зенит»
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13 апреля в Краснодаре на стадионе ФК «Краснодар» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал победу над «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Семака. Эта победа позволила сине-бело-голубым увеличить отрыв от второго места до четырёх очков. Стоит отметить, что чёрно-зелёные не проигрывали в домашних матчах в рамках чемпионата России на протяжении 17 игр.

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

После 23 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.

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