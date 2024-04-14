Канчельскис: уже не обращаешь внимания на «Спартак», потому что ничего серьёзного там нет

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис высказался о кризисе в московском «Спартаке».

«Спартак» — это отдельная история. Там какая-то банда: захотят — играют, не захотят — не играют. Потом кто-то будет виноват. Команда, которая борется за титул и проигрывает команде на последнем месте, — это позор. Непонятно, чего они хотят. Сейчас у них снова кто-то будет виноват: сочинская погода, поле или кроты.

Уже даже не обращаешь внимания на «Спартак», потому что понимаешь, что ничего серьёзного там нет. У них там какой-то хаос творится. Мне жалко болельщиков. У меня много друзей, которые болеют за «Спартак», — они просто кипят в гневе», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.