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«Крылья Советов» — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00

«Крылья Советов» — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00
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Сегодня, 14 апреля, состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра выступит Роман Галимов. Матч начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 22 матчей чемпионата России «Крылья Советов» набрали 33 очка и занимают седьмое место. «Рубин» после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге заработал 32 очка и расположился на восьмой строчке.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре казанская команда победила «Крылья Советов» со счётом 2:1.

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