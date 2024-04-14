«Крылья Советов» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на встречу РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Рубин» в 24-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют и ТБ 1.5 за 1.87.

«Я уже говорил о том, что ослабил хватку «Пари НН». Такие же ощущения у меня в отношении «Рубина». Хороший рывок казанцы дали в конце первой части сезона. Сейчас выиграли вот у «Ахмата» и почувствовали, что их уже не затянут в борьбу за выживание. Скорее всего, так и будет. Эмоционально сложно казанцам. Не за что бороться толком.

А «Крылья» всё-таки играют дома, давно там не побеждали. И сейчас хорошая ситуация у команды Осинькина, чтобы побороться за три очка дома. После травм лидеры возвращаются. В прошлом туре вымучили победу в Екатеринбурге. На подъёме самарцы, снова верят в себя. Мне кажется, что методы Рахимова по поднятию духа «Рубина» здесь не сработают. Футболисты уже понимают, что не за что им бороться.

Но брать чистую победу Самары не рискну. Возьму понадёжнее – 1X и тотал больше 1.5», — приводит слов Титова «РБ Спорт».