Шарль Де Кетеларе — о возвращении в «Милан»: я был бы очень рад остаться в «Аталанте»

Нападающий «Милана» Шарль Де Кетеларе, выступающий за «Аталанту» на правах годичной аренды, прокомментировал возможный полноценный трансфер в клуб из Бергамо. Ранее Football Italia сообщил о намерении «Аталанты» воспользоваться опцией выкупа арендованного игрока.

«У «Аталанты» действительно есть опция выкупа меня за € 23 млн, но это их дело. Я был бы очень рад остаться здесь, я тут счастлив. Что касается варианта с возвращением в «Милан», то это, конечно, топ-клуб, но мне хочется играть. Мне 23 года, и я не хочу быть запасным», — сказал Де Кателаре в эфире бельгийского телеканала HLN.

В нынешнем сезоне Де Кетеларе провёл за «Аталанту» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с «Миланом» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.