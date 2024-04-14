Агент Алексея Миранчука высказался о будущем игрока в «Аталанте»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.

«У Лёши ещё полтора года контракта. Если поступит предложение, которое устроит парня и клуб, то, конечно, Лёша его рассмотрит и будет готов сделать новый шаг. Какой это будет чемпионат, я пока не знаю.

Алексей в этом году выдал свой лучший отрезок в европейской карьере. Но у синьора Гасперини никому не удаётся думать о будущем. Потому что у игрока всё может идти хорошо, а потом что-то случается и всё становится плохо. И никто не знает, когда это случится.

Миранчук отлично себя чувствует в команде, у него всё хорошо. Конечно, ему хочется играть, но тренер определяет состав, идёт серьёзная персональная работа», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.