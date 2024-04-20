Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттифак — Аль-Вахда. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Балтики» описал Сергея Игнашевича тремя словами

Нападающий «Балтики» описал Сергея Игнашевича тремя словами
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Балтики» Алекс Фернандес описал главного тренера команды Сергея Игнашевича тремя словами.

«Мотивация, характер, надёжность. Он знает, что нужно от конкретного футболиста», — рассказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

– В России реже позволяют показывать дриблинг, чем в Бразилии?
– Нужно просто знать, когда это делать. Если ты оказался в атаке один на один с защитником, то необходимо делать разницу.

Фернандес перешёл в «Балтику» из болгарского «Черно море» в феврале 2024 года. Сумма трансфера составила € 850 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 800 тыс.

В нынешнем сезоне Фернандес сыграл восемь матчей, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Материалы по теме
«Балтика» одержала самую крупную победу в чемпионатах России в матче с «Ахматом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android