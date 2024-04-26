Президент РФС Дюков объяснил решение не переносить матч «Ахмат» ― «Сочи»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, почему было принято решение не переносить матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Сочи». Напомним, сочинцы просили РФС перенести игру с грозненцами из-за наличия в обойме большого количества игроков с недомоганиями, но встреча всё-таки состоялась в запланированные сроки и завершилась победой «Ахмата» со счётом 1:0.

«Перенос встречи возможен только при форс-мажоре. Форс-мажора здесь не было. У «Сочи» был выбор: выйти на поле или не выйти, но получить 0:3, а потом через КДК попытаться доказать форс-мажор. «Сочи» решил играть. Да, я согласен, что было бы лучше, если бы у РПЛ была возможность переносить матч. Мы провели уже эту работу с коллегами после зимних матчей. Но добавлю, что просьбы от РПЛ перенести матч «Ахмат» ― «Сочи» не было», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.