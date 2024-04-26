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Президент РФС заявил, что переговоры с УЕФА о снятии бана находятся на паузе

Президент РФС заявил, что переговоры с УЕФА о снятии бана находятся на паузе
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о статусе переговоров с УЕФА о возвращении российских команд к международным соревнованиям.

«Мы находимся в диалоге. Но в настоящий момент переговоры находятся на паузе. И мы, и УЕФА довели друг до друга свои позиции. Все аргументы приведены. УЕФА приняла решение в прошлом году, разрешающее юношеским сборным играть в отборе ЧЕ, но это решение так и не было реализовано. Мы считаем, что мяч на половине поля УЕФА. Если найдут техническое решение на следующий турнир U17, мы сделаем какой-то шаг вперёд к нашему возвращению в турниры под эгидой УЕФА. Но у нас есть возможность смены конфедерации. Эта возможность по-прежнему существует», – передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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