Bild: Кейну будет выплачен бонус в размере € 250 тыс. за его результативность

Нападающему «Баварии» Гарри Кейну будет выплачен бонус за результативность в размере € 250 тыс. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, в контракте футболиста существует пункт, по которому он должен получить указанную сумму в случае, если сделает более 40 результативных действий во всех турнирах за сезон. На текущий момент Кейн принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 40 голов и сделал 13 ассистов.

Напомним, 30-летний футболист перешёл в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» минувшим летом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.