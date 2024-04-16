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Гарри Кейн: у «Баварии» есть прекрасная возможность сыграть в финале Лиги чемпионов

Гарри Кейн: у «Баварии» есть прекрасная возможность сыграть в финале Лиги чемпионов
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос, есть ли у него дополнительная мотивация выиграть в Лиге чемпионов после того, как он в составе «Тоттенхэма» потерпел поражение в финале этого турнира в 2019 году.

«Когда доходишь до финала и не выигрываешь его, в тебе просыпается желание повторить снова. У нас есть возможность [сыграть в финале Лиги чемпионов], и это отличная возможность для нас. Если мы сделаем этот шаг завтра, то от финала на «Уэмбли» нас будет отделять всего пару матчей. Завтра я хочу показать свою лучшую игру», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, завтра, 17 апреля, «Бавария» сыграет с «Арсеналом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Первая игра закончилась со счётом 2:2.

В финале Лиги чемпионов сезона-2018/2019 «Тоттенхэм» уступил «Ливерпулю» со счётом 0:2.

Лига чемпионов . Финал
01 июня 2019, суббота. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Салах – 2'     0:2 Ориги – 87'    
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