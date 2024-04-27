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Игрок «Спартака» Медина высказался о работе и отношениях со Слишковичем

Крайний нападающий московского «Спартака» Хесус Медина рассказал о своих отношениях с исполняющим обязанности главного тренера красно-белых Владимиром Слишковичем.

«Со Слишковичем хорошие отношения. Мы упорно работаем всей командой. Когда меняется тренер, немного сложно. Но мы упорно работаем», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, предыдущим главным тренером команды был Гильермо Абаскаль. Испанский специалист возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. В феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 25 матчей. ЦСКА располагается на седьмой строчке, заработав 38 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит», у которого 50 очков.