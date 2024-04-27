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«Ньюкасл» расстанется с Кариусом и сохранит вратаря Гиллеспи — Романо

«Ньюкасл» расстанется с Кариусом и сохранит вратаря Гиллеспи — Романо
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Вратарь «Ньюкасл Юнайтед» Лорис Кариус, чей контракт с «сороками» рассчитан до конца этого сезона, не продлит соглашение и покинет команду по его истечении, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По сведениям источника, английский клуб вместо этого активировал опцию продления контракта с другим вратарём команды Марком Гиллеспи ещё на год – до конца сезона-2024/2025.

30-летний Кариус присоединился к «сорокам» осенью 2022 года. В сезоне-2023/2024 вратарь принял участие только в одном матче «Ньюкасла» — в игре 26-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» (1:4) в феврале нынешнего года. 32-летний Гиллеспи выступает за «Ньюкасл Юнайтед» с лета 2020 года и ещё ни разу не выходил на поле в текущем сезоне.

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