«Ньюкасл» требует £ 20 млн с «Ман Юнайтед» за подписание спортдира Эшворта — The Telegraph

«Ньюкасл Юнайтед» требует £ 20 млн (€ 23,1 млн) с «Манчестер Юнайтед» в качестве компенсации за уход из стана «сорок» спортивного директора Дэна Эшворта. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Ньюкасл Юнайтед» запрашивает у «красных дьяволов» £ 15 млн (€ 17,3 млн) + £ 5 млн (€ 5,7 млн) в качестве бонуса. В свою очередь, манкунианцы готовы предложить «сорокам» компенсацию в размере около £ 2 млн (€ 2,3 млн). Подчёркивается, что в «Манчестер Юнайтед» возмущены суммой, требуемой «Ньюкаслом». В клубе считают, что эти деньги было бы рациональнее потратить на развитие молодых футболистов.

Напомним, на текущий момент Эшворт находится в отпуске, который рассчитан до конца 2025 года.