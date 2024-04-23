Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лацио — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» требует £ 20 млн с «Ман Юнайтед» за подписание спортдира Эшворта — The Telegraph

«Ньюкасл» требует £ 20 млн с «Ман Юнайтед» за подписание спортдира Эшворта — The Telegraph
Комментарии

«Ньюкасл Юнайтед» требует £ 20 млн (€ 23,1 млн) с «Манчестер Юнайтед» в качестве компенсации за уход из стана «сорок» спортивного директора Дэна Эшворта. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «Ньюкасл Юнайтед» запрашивает у «красных дьяволов» £ 15 млн (€ 17,3 млн) + £ 5 млн (€ 5,7 млн) в качестве бонуса. В свою очередь, манкунианцы готовы предложить «сорокам» компенсацию в размере около £ 2 млн (€ 2,3 млн). Подчёркивается, что в «Манчестер Юнайтед» возмущены суммой, требуемой «Ньюкаслом». В клубе считают, что эти деньги было бы рациональнее потратить на развитие молодых футболистов.

Напомним, на текущий момент Эшворт находится в отпуске, который рассчитан до конца 2025 года.

Материалы по теме
Онана: «Манчестер Юнайтед» — самый большой клуб в стране, мы всегда должны побеждать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android