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Полузащитник «Ливерпуля» Гравенберх не покинет клуб этим летом — Плеттенберг

Полузащитник «Ливерпуля» Гравенберх не покинет клуб этим летом — Плеттенберг
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Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх не покинет мерсисайдский клуб этим летом, несмотря на интерес к нему со стороны турецких клубов. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, нидерландский футболист чувствует себя комфортно в «Ливерпуле» и хочет проявить себя под руководством нового тренера в предстоящем сезоне.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летний Гравенберх провёл 34 матча за мерсисайдцев во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 33 млн.

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