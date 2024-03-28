Бабель — о нидерландских игроках «Ливерпуля»: как только они освоятся, всё будет в порядке

Бывший нападающий «Ливерпуля» Райан Бабель высказался о нидерландских футболистах мерсисайдского клуба Райане Гравенберхе и Коди Гакпо. По словам экс-игрока «красных», со временем эти футболисты проявят себя с лучшей стороны.

«Я очень рад, что прошлым летом к «Ливерпулю» присоединился Гравенберх. Думаю, ему нужно некоторое время, чтобы полностью адаптироваться, но, как только он это сделает, Райан станет отличным активом для «Ливерпуля». Скоро мы все увидим его талант. Что касается Гакпо, то я считаю его отличным игроком. Но ему было непросто после переезда из Нидерландов. Я помню многих игроков, которым на первых порах было тяжело в Премьер-лиге. Таков футбол, АПЛ — очень жёсткий чемпионат. Но, как только эти парни освоятся и обретут уверенность, я уверен, с ними всё будет в порядке», — приводит слова Бабеля британское интернет-издание Liverpool Echo.

Напомним, Райан Гравенберх перешёл в «Ливерпуль» из «Баварии» в летнее межсезонье в 2023 году. Коди Гакпо присоединился к «красным» зимой 2023 года.