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«Ювентус» — «Милан»: стартовые составы команд на матч 34-го тура Серии А

«Ювентус» — «Милан»: стартовые составы команд на матч 34-го тура Серии А
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Сегодня, 27 апреля, состоится матч 34-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступит Маурицио Мариани из Рима. Матч начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А . 34-й тур
27 апреля 2024, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бремер, Гатти, Камбьязо, Локателли, Рабьо, Костич, Веа, Йылдыз, Влахович.

«Милан»: Меньян, Флоренци, Габбиа, Тшау, Адли, Рейндерс, Лофтус-Чик, Муса, Пулишич, Леау, Жиру.

После 33 матчей чемпионата Италии «Ювентус» набрал 64 очка и занимает третье место. «Милан» за 33 тура Серии А набрал 69 очков и сейчас располагается на второй строчке.

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата команды ранее встречались в матче 9-го тура. В том противостоянии «Старая синьора» одержала победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник Мануэль Локателли.

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