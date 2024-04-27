Нахушев: надеюсь, гегемония «Зенита» не затянется

Бывший защитник «Краснодара», ЦСКА и «Локомотива» Руслан Нахушев ответил на вопрос о том, кто может прервать гегемонию «Зенита» в Российской Премьер-Лиге.

«Сложно сказать. Надеюсь, эта гегемония не затянется. Чем конкурентнее чемпионат, тем он интереснее. Но в силу того, что «Зенит» в последние 7-10 лет считается самым богатым, стабильным клубом, навязать конкуренцию ему тяжело. Не знаю, кто сможет. В разных клубах свои проблемы. В ЦСКА меняется поколение, в «Спартаке» не хватает стабильности, плюс тренерские перестановки. «Краснодар» до сих пор может навязать борьбу. Но на самом деле – все зависит от других клубов», – приводит слова Нахушева «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые также возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая на одно очко «Краснодар». На третьем месте пребывает московское «Динамо» (44 очка). В ближайшем матче 26-го тура РПЛ «Динамо» примет на своём поле «Зенит».