Горшков: «Динамо» не показывает тот футбол, с которым можно победить «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с московским «Динамо» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Всё может случиться в матче «Динамо» — «Зенит», в том числе и вторая подряд осечка петербуржцев. Но мотивация у «Зенита» должна быть исключительная после поражения от «Рубина» — нельзя допускать осечек.

«Динамо» вырвало победу в «Оренбурге», команда не показывает тот футбол, с которым можно победить «Зенит». «Динамо» тоже будет воодушевлено таким матчем», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом» состоится завтра, 28 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:15 мск.