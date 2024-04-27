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Горшков: «Динамо» не показывает тот футбол, с которым можно победить «Зенит»

Горшков: «Динамо» не показывает тот футбол, с которым можно победить «Зенит»
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Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с московским «Динамо» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всё может случиться в матче «Динамо» — «Зенит», в том числе и вторая подряд осечка петербуржцев. Но мотивация у «Зенита» должна быть исключительная после поражения от «Рубина» — нельзя допускать осечек.

«Динамо» вырвало победу в «Оренбурге», команда не показывает тот футбол, с которым можно победить «Зенит». «Динамо» тоже будет воодушевлено таким матчем», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матч между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом» состоится завтра, 28 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:15 мск.

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