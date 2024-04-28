Гарри Кейн предположил, сколько голов забьёт «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн предположил, сколько голов он забьёт в полуфинальном противостоянии с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Надеюсь, забью несколько голов. Я в хорошем настроении и уверен в себе. Если мои партнёры будут помогать меня так, как они это делали весь сезон, то я буду на высоте», — приводит слова Кейна Madrid Universal.

Напомним, первый полуфинальный матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 30 апреля. Ответная встреча состоится 8 мая.

Кейн выступает за «Баварию» с 2023 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 42 гола и 13 результативных передач.

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