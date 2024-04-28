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Месси выполнил 1200 голевых действий за карьеру

Месси выполнил 1200 голевых действий за карьеру
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В ночь с 27 на 28 апреля мск в выездном матче регулярного чемпионата американской МЛС «Интер Майами» крупно обыграл на выезде «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1). 36-летний аргентинский нападающий гостей Лионель Месси записал на свой счёт четыре результативных действия — два забитых гола и два результативных паса.

США - Major League Soccer . МЛС
28 апреля 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
Окончен
1 : 4
Интер Майами
Майами
1:0 Chancalay – 1'     1:1 Месси – 32'     1:2 Месси – 68'     1:3 Кремаски – 83'     1:4 Суарес – 89'    

Тем самым Месси достиг отметки в 1200 голевых действий за карьеру, сообщает паблик Som I Serem FCB в соцсети X (ранее известной как Twitter). По данным источника, на счету Лионеля 832 забитых гола и 368 результативных передач в 1057 матчах.

Ранее стало известно, что четыре результативных балла в выездном матче против «Нью-Инглэнда» позволили Лионелю Месси установить два бомбардирских рекорда МЛС.

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