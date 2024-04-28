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Месси оформил два бомбардирских рекорда МЛС

Месси оформил два бомбардирских рекорда МЛС
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В ночь с 27 на 28 апреля мск в выездном матче регулярного чемпионата американской МЛС «Интер Майами» крупно обыграл на выезде «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1). 36-летний аргентинский нападающий гостей Лионель Месси записал на свой счёт четыре результативных действия, оформив дубль при двух голевых передачах.

США - Major League Soccer . МЛС
28 апреля 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
Окончен
1 : 4
Интер Майами
Майами
1:0 Chancalay – 1'     1:1 Месси – 32'     1:2 Месси – 68'     1:3 Кремаски – 83'     1:4 Суарес – 89'    

Этот результат позволил Месси установить сразу два новых рекорда МЛС. В семи матчах регулярного чемпионата на его счету 16 результативных действий — девять забитых мячей и семь голевых передач. Ранее никто в истории лиги не оформлял 16 очков по системе «гол+пас» в своих семи стартовых матчах.

Также Месси стал первым в истории МЛС игроком с серией из пяти матчей, в которых он выполнял два и более голевых действия.

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