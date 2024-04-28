Месси оформил два бомбардирских рекорда МЛС

В ночь с 27 на 28 апреля мск в выездном матче регулярного чемпионата американской МЛС «Интер Майами» крупно обыграл на выезде «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1). 36-летний аргентинский нападающий гостей Лионель Месси записал на свой счёт четыре результативных действия, оформив дубль при двух голевых передачах.

Этот результат позволил Месси установить сразу два новых рекорда МЛС. В семи матчах регулярного чемпионата на его счету 16 результативных действий — девять забитых мячей и семь голевых передач. Ранее никто в истории лиги не оформлял 16 очков по системе «гол+пас» в своих семи стартовых матчах.

Также Месси стал первым в истории МЛС игроком с серией из пяти матчей, в которых он выполнял два и более голевых действия.