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Евгений Бушманов поделился ожиданиями от дерби «Спартак» — «Локомотив»

Евгений Бушманов поделился ожиданиями от дерби «Спартак» — «Локомотив»
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Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о грядущем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 28 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мне кажется, что в матче «Спартак» — «Локомотив» будет более зрелищный футбол, чем в дерби ЦСКА — «Спартак». «Локомотив» практически в каждом матче играет активно в атаку, поэтому у них есть моменты и они забивают много голов. Но, может быть, где-то в обороне не всегда играют надёжно. Надеюсь, что «Спартак» проведёт более активно этот матч в атаке, поэтому я думаю, что будет обоюдоострый футбол», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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