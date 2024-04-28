Евгений Бушманов поделился ожиданиями от дерби «Спартак» — «Локомотив»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о грядущем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 28 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 мск.

«Мне кажется, что в матче «Спартак» — «Локомотив» будет более зрелищный футбол, чем в дерби ЦСКА — «Спартак». «Локомотив» практически в каждом матче играет активно в атаку, поэтому у них есть моменты и они забивают много голов. Но, может быть, где-то в обороне не всегда играют надёжно. Надеюсь, что «Спартак» проведёт более активно этот матч в атаке, поэтому я думаю, что будет обоюдоострый футбол», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.