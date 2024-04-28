«Балтика» — ЦСКА: во сколько начнётся матч 26-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 28 апреля, состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся калининградская «Балтика» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский. Матч начнётся в 21:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 25 туров чемпионата России «Балтика» набрала 23 очка и занимает 15-е место. После аналогичного количества матчей Российской Премьер-Лиги ЦСКА заработал 38 очков и располагается на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в матче 10-го тура. В том противостоянии красно-синие одержали победу со счётом 1:0.