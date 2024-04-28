Сёмин: Осинькин здорово работает в «Крыльях Советов», но «Спартак» — другой уровень

Известный российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал информацию о потенциальном назначении Игоря Осинькина, возглавляющего «Крылья Советов», в московский «Спартак».

«Осинькин действительно здорово работает в Самаре. Посмотрите, какой результат он даёт там уже не первый год. Сколько классных футболистов воспитал и отпустил в коллективы более высокого класса. Но «Спартак» — немного другой уровень. Сложно сказать, удастся ли ему там себя проявить. А может, напротив, Игорь Витальевич добьётся с красно-белыми успеха», — приводит слова Сёмина «RT на русском».

Напомним, ранее сообщалось, что кандидатуру 58-летнего наставника самарского клуба пытаются продвинуть несколько лиц в структуре красно-белых.

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Под его руководством команда становилась победителем Первой лиги ФНЛ и выходила в финал Кубка России.

После 25 туров нынешнего сезона РПЛ самарский клуб набрал 39 очков и занимает пятое место.