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Сёмин предложил вернуть Романцева на пост главного тренера «Спартака»

Сёмин предложил вернуть Романцева на пост главного тренера «Спартака»
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Известный российский специалист Юрий Сёмин ответил на вопрос, стоит ли оставить исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Владимира Слишковича в клубе, если красно-белым удастся попасть в тройку лучших по итогам нынешнего сезона РПЛ.

«А Дмитрию Аленичеву следовало дать полноценный шанс? Это сделано почему-то не было. Он со своим штабом поработал сезон, подготовил команду к следующему и вскоре был уволен. Увы, руководство красно-белых допускало в последние годы чересчур много кадровых ошибок.

«Спартак» не имеет права постоянно биться за пятую позицию в РПЛ. Может, вернуть Олега Романцева? Он точно захочет. Думаю, с ним десятикратные чемпионы России опять примутся побеждать. В любом случае было бы интересно увидеть на этом месте спартаковца. И таких специалистов немало», — приводит слова Сёмина «RT на русском».

После 25 туров чемпионата России «Спартак» набрал 39 очков и занимает шестое место.

Слишкович был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» после того, как 14 апреля был расторгнут контракт с испанским специалистом Гильермо Абаскалем, возглавлявшем московский клуб с лета 2022 года. Под его руководством «Спартак» принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых 36 раз выиграл, 15 раз сыграл вничью и 23 раза проиграл.

В 26-м туре чемпионата России красно-белые сыграют с московским «Локомотивом». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Матч начнётся в 16:15 мск.

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