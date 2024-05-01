В РФС рассказали о поиске соперников для матчей сборной России в сентябре

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о переговорах для проведения товарищеских матчей сборной России в сентябре. Ранее сообщалось, что в июне сборная России сыграет один товарищеский матч с национальной командой Беларуси.

«Понимания по тому, кто будет соперниками сборной России в сентябре, пока нет. Но базово мы хотим играть по два матча. Это сейчас достаточно тяжело, потому что дополнительное количество сборных будет задействовано, например, в Лиге наций КОНКАКАФ. Это влияет на количество соперников, которых мы можем привлекать осенью. Учитывая розыгрыш всех официальных турниров, мы в основном работаем либо с теми, кто не играет, либо с теми, кто вылетел.

Переговоры ведутся. У нас за это время сформировалась большая база команд, с которыми есть разные договорённости», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В этом году национальная команда провела один товарищеский матч со сборной Сербии — 4:0.