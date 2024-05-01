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Джикия пропустит дерби с «Динамо» в полуфинале Пути регионов Кубка России

Джикия пропустит дерби с «Динамо» в полуфинале Пути регионов Кубка России
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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия пропустит матч полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Динамо». Футболист продолжает восстанавливаться после повреждения, информирует Metaratings.

В матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся московские «Динамо» и «Спартак». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в финале Пути РПЛ (верхней сетки Кубка России) встретятся «Зенит» и ЦСКА. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

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