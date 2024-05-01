Джикия пропустит дерби с «Динамо» в полуфинале Пути регионов Кубка России

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия пропустит матч полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Динамо». Футболист продолжает восстанавливаться после повреждения, информирует Metaratings.

В матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся московские «Динамо» и «Спартак». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в финале Пути РПЛ (верхней сетки Кубка России) встретятся «Зенит» и ЦСКА. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.