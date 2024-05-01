Стало известно, при каких условиях Хвича Кварацхелия может остаться в «Наполи»

«Наполи» продолжает переговоры относительно продления контракта с крайним нападающим Хвичей Кварацхелией. Действующее соглашение клуба с грузинским футболистом действует до лета 2027 года, однако к игроку существует повышенный интерес со стороны «Барселоны». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, представители «Наполи» пытаются продлить контракт с грузинским нападающим для того, чтобы усилить переговорные позиции при контакте с «Барселоной». При этом для дальнейшей пролонгации соглашения с неаполитанцами представитель Хвичи Кварацхелии Мамука Джугели запросил увеличение заработной платы футболиста до € 5 млн с соответствующими бонусами. Отмечается, что в руководстве «Наполи» намерены решить вопрос с продлением контракта с грузинским нападающим как можно скорее.

Напомним, в нынешнем сезоне 23-летний Кварацхелия принял участие в 42 матчах неаполитанцев во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.