Легенды покидают Европу, «МЮ» уводит лидера «Байера»! Главные трансферные слухи недели

Летнее трансферное окно всё ближе! Для кого-то переходы – самое интересное, что есть в футболе. По итогам каждой недели «Чемпионат» рассказывает трансферные новости. Ловите наш новый дайджест.

«ПСЖ» продал форварда в Германию

Уго Экитике Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Нападающий Уго Экитике стал футболистом «Айнтрахта». Клуб из Франкфурта активировал опцию выкупа за € 16,5 млн. Ранее Экитике выступал за «ПСЖ», а в середине сезона-2023/2034 перебрался в «Айнтрахт». Уго провёл за франкфуртский клуб 13 матчей, в которых забил два гола и оформил один ассист. Экитике заключил контракт с «Айнтрахтом» до лета 2029 года. Станет звездой Бундеслиги?

Массовый уход футболистов из «Манчестер Юнайтед»

Рафаэль Варан Фото: Michael Regan/Getty Images

Состав «Манчестер Юнайтед» переполнен футболистами, чуть ли не половина из которых не приносит пользы клубу. Пора избавляться от них. По сообщениям ESPN, летом «МЮ» покинут защитник Рафаэль Варан и нападающий Антони Марсьяль. У обоих футболистов истекает контракт с клубом. Вингер Джейдон Санчо не собирается возвращаться в «МЮ» – сейчас англичанин находится в аренде в дортмундской «Боруссии». А Фабрицио Романо заявил, что и полузащитник Софьян Амрабат вряд ли останется в «Юнайтед». Марокканец находится в клубе в аренде из «Фиорентины».

Жиру уезжает к Месси

Оливье Жиру Фото: Francesco Scaccianoce/Getty Images

Фабрицио Романо сообщает: Оливье Жиру летом станет игроком «Лос-Анджелеса». Француз заключил контракт с клубом МЛС до 31 декабря 2025 года. Оливье покидает «Милан» в конце сезона в статусе свободного агента. Вместе с «россонери» Жиру выиграл Серию А в 2022-м, а теперь едет сражаться с Лионелем Месси и его «Интер Майами».

Тьяго Силва покидает Европу

Тьяго Силва Фото: Alex Pantling/Getty Images

Один из лучших защитников 2010-х завершает крутейшую карьеру в Европе. По информации GOAL, Тьяго Силва летом подпишет контракт с бразильским «Флуминенсе». Игроку предложили соглашение до декабря 2025 года. «Флуминенсе» — родной клуб Силвы. Ранее он выступал за него с 2006 по 2009 год. Теперь есть шанс выиграть с ним чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес. В Европе Силва завоевал 28 трофеев!

«Барса» уведёт Хвичу?

Хвича Кварацхелия Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

La Gazzetta dello Sport сообщает: «Барселона» интересуется Хвичей Кварацхелией. Поклонником вингера «Наполи» является Хави, оставшийся в каталонском клубе на следующий сезон. Так что потенциальный переход Кварацхелии стал вероятнее. Мамука Джугели – агент Хвичи, на следующей неделе встретится с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом. Вероятно, Джугели сообщит о намерении Кварацхелии покинуть команду. Transfermarkt оценивает стоимость грузинского футболиста в € 80 млн. Потянет ли «Барса» такую сумму?

Но «Наполи» не собирается просто так отпускать Кварацхелию: «Наполи» предложит Кварацхелии контракт до 2028 года с зарплатой в € 4,5 млн — Полласто

Талисман «Реала» заберут саудовцы?

Хоселу Фото: Denis Doyle/Getty Images

Хоселу – футболист-мем. В хорошем смысле. Да, это не самый техничный форвард современности, а иногда он удивляет своими промахами. Но болельщики «Реала» любят Хоселу. Однако роман скоро может завершиться. Как сообщает журналист Хосе Феликс Диас, Хоселу интересуется неназванный клуб из Саудовской Аравии. Отметим, что форвард находится в «Реале» в аренде из «Эспаньола». Мадридцы пока не знают, будут ли выкупать Хоселу. Многое зависит от решения «Реала». Если клуб заберёт нападающего на постоянной основе, то вряд ли мы увидим его в Саудовской Аравии. Если же нет – ждём Хоселу на Ближнем Востоке!

«ПСЖ» ищет замену Мбаппе

Ламин Ямал Фото: David Ramos/Getty Images

Ламин Ямал – одно из главных открытий сезона. 16-летний вингер «Барселоны» играет как зрелый футболист. Конечно, Ямал нужен каталонцам, но из-за финансовых проблем клуба не исключён вариант с продажей. Как сообщает Le Parisien, «ПСЖ» готов заплатить за Ламина € 200 млн! В Париже Ямала рассматривают как замену Килиану Мбаппе, уходящему в статусе свободного агента в мадридский «Реал». В нынешнем сезоне Ламин принял участие в 44 матчах, в которых забил шесть мячей и оформил четыре ассиста. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 75 млн.

Поедет ли к нам Фалькао?

Радамель Фалькао Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Радамель Фалькао покинет «Райо Вальекано» летом в статусе свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Колумбийскому нападающему уже 38 лет, карьера подходит к концу. Может, Фалькао всё же пора обрадовать Валерия Карпина и приехать в РПЛ? Пока что Радамель не собирается завязывать с футболом. В АПЛ, Примере и Лиге 1 он поиграл. Ждём в России!

«Барса» нашла замену Ромеу

Гвидо Родригес Фото: Alex Caparros/Getty Images

«Барселона» поменяет одного лавочника на другого. Летом 2023 года клуб вернул воспитанника Ориоля Ромеу. Но полузащитник не зарекомендовал себя как важный игрок – так что летом Ромеу выставят на трансфер. А в качестве замены рассматривается 30-летний полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес. Об этом сообщает журналист Фернандо Поло. Контракт Родригеса с «Бетисом» подходит к концу, поэтому «Барсе» за аргентинца платить не придётся. В нынешнем сезоне Гвидо провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и оформил один ассист.

Лидер «Байера» окажется в «МЮ»?

Жереми Фримпонг Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Журналист Николо Скира сообщает, что «Манчестер Юнайтед» интересуется защитником леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонгом. По действующему контракту футболиста могут выкупить за € 40 млн, если активируют отступные к началу Евро-2024. Представители Фримпонга уже ведут переговоры с «МЮ» и «Баварией». В нынешнем сезоне Жереми провёл 40 матчей, в которых забил 13 мячей и оформил 11 ассистов. Вместе с «Байером» Фримпонг выиграл Бундеслигу, а также имеет шанс забрать Кубок Германии и Лигу Европы. Transfermarkt оценивает 23-летнего голландца в € 50 млн. Топ-усиление для «Юнайтед»?

«Милан» расстанется с игроком «золотой» команды?

Исмаэль Беннасер Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Calciomercato сообщает, что Исмаэль Беннасер может покинуть «Милан» в летнее трансферное окно. Отмечается, что алжирец интересен командам из Англии, Франции и Саудовской Аравии. В мае 2023 года Исмаэль травмировал крестообразные связки, из-за чего пропустил полгода. В нынешнем сезоне Беннасер провёл всего 18 матчей, в которых оформил один ассист. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, – € 35 млн. Заплатит ли кто-то эту сумму за 26-летнего полузащитника, ставшего с «Миланом» чемпионом Италии в 2022-м?

«Рома» переманит лидера «Ювентуса»?

Федерико Кьеза Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Трудно представить этот трансфер. Но Даниэле Лонго сообщает, что Федерико Кьеза попал в сферу интересов «Ромы». У 26-летнего вингера остаётся один год по контракту с «Ювентусом». Вероятно, римляне собираются соблазнить Кьезу крутым предложением. Да и футбол в исполнении «Ромы» подходит Федерико куда больше, чем «Аллегрибол». Трансферная стоимость Кьезы (по оценке Transfermarkt) – € 40 млн. Потянет ли сделку «Рома»?

«Бавария» «украдёт» нового чемпиона Германии?

Жонатан Та Фото: Lars Baron/Getty Images

«Бавария» впервые за 11 лет не стала чемпионом Германии. Мюнхенцы собираются укрепиться летом, чтобы вернуть титул. Один из претендентов на трансфер – Жонатан Та. Как сообщает журналист Тоби Альтшаффль, мюнхенцы проявляют серьёзный интерес к 28-летнему защитнику. В нынешнем сезоне Та помог «Байеру» стать чемпионом. Теперь должен взять титул с «Баварией»? Transfermarkt оценивает стоимость Та в € 30 млн. Не самая крупная сумма для мюнхенцев.

Экс-руководителя «Локомотива» не очень ждут в «Баварии»: Фанаты «Баварии» создали петицию против приглашения Рангника в клуб — SN

«Реал» нашёл усиление защиты в Италии

Малик Тшау Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

От игры за аутсайдера Бундеслиги до мадридского «Реала». Малик Тшау перебрался из «Шальке-04» в «Милан» летом 2022 года и стал основным защитником «россонери». А с 2023-го его вызывают в сборную Германии. Теперь же Тшау может оказаться в одном из сильнейших клубов мира. Как сообщает Bild, «Реал» сильно заинтересован в Малике и активизировал контакты с игроком. Из-за повреждения колена Тшау провёл в нынешнем сезоне всего 26 матчей. Однако в «Реале», вероятно, ценят потенциал Малика. Да и цена на футболиста приемлемая – всего € 30 млн (по версии Transfermarkt).

Совершит ли «Барса» один из крутейших трансферов лета?

Бернарду Силва Фото: Stu Forster/Getty Images

«Барселона» интересуется полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой, сообщает Sport.es. Отмечается, что 29-летний португалец не против сменить клуб. Ему нравится вариант с переходом в «Барсу», Бернарду уже спрашивал о клубе экс-партнёра по «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, а также соотечественников — Жоау Феликса и Жоау Канселу. Силва считает, что пришло время перебраться в Испанию. Также поклонник футболиста – Хави, который останется в «Барсе» на следующий сезон. Проблема заключается в стоимости футболиста. Transfermarkt оценивает Силву в € 80 млн. С учётом финансовых проблем «Барсы», сумма выглядит устрашающе. Но если каталонцы провернут сделку, то она станет одной из самых громких ближайшим летом.