«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого не проигрывает в 9 матчах в чемпионате Китая — это рекорд клуба

«Шанхай Шэньхуа» не проигрывает в девяти матчах в чемпионате Китая – это рекордная беспроигрышная серия клуба со старта сезона. Команду тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.

Сегодня, 1 мая, состоялся матч 9-го тура китайской Суперлиги между командами «Шанхай Шэньхуа» и «Цанчжоу Майти Лайонс». Встреча прошла в Шанхае. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Отметим, что сегодня команда Слуцкого установила рекорд сезона среди всех команд по владению мячом (77%) и выдала третий результат по ударам за матч (30).

Напомним, «Шанхай Шэньхуа» возглавляет турнирную таблицу, набрав 23 очка в девяти играх китайской Суперлиги. Леонид Слуцкий работает в клубе с декабря 2023 года. Его контракт с командой рассчитан до конца этого года.