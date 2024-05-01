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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого не проигрывает в 9 матчах в чемпионате Китая — это рекорд клуба

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого не проигрывает в 9 матчах в чемпионате Китая — это рекорд клуба
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«Шанхай Шэньхуа» не проигрывает в девяти матчах в чемпионате Китая – это рекордная беспроигрышная серия клуба со старта сезона. Команду тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.

Сегодня, 1 мая, состоялся матч 9-го тура китайской Суперлиги между командами «Шанхай Шэньхуа» и «Цанчжоу Майти Лайонс». Встреча прошла в Шанхае. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Отметим, что сегодня команда Слуцкого установила рекорд сезона среди всех команд по владению мячом (77%) и выдала третий результат по ударам за матч (30).

Напомним, «Шанхай Шэньхуа» возглавляет турнирную таблицу, набрав 23 очка в девяти играх китайской Суперлиги. Леонид Слуцкий работает в клубе с декабря 2023 года. Его контракт с командой рассчитан до конца этого года.

Китай - Суперлига . 9-й тур
01 мая 2024, среда. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
4 : 0
Цанчжоу Майти Лайонс
Цанчжоу
1:0 Хаоян – 3'     2:0 Чэньцзе – 50'     3:0 Андре – 76'     4:0 Андре – 90+5'    
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