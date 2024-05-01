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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал седьмую победу в китайской Суперлиге

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал седьмую победу в китайской Суперлиге
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Сегодня, 1 мая, состоялся матч 9-го тура китайской Суперлиги между командами «Шанхай Шэньхуа» и «Цанчжоу Майти Лайонс». Шанхайский коллектив возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча прошла в Шанхае. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.

Китай - Суперлига . 9-й тур
01 мая 2024, среда. 15:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
4 : 0
Цанчжоу Майти Лайонс
Цанчжоу
1:0 Хаоян – 3'     2:0 Чэньцзе – 50'     3:0 Андре – 76'     4:0 Андре – 90+5'    

Первый мяч был забит уже на третьей минуте, когда Сюй Хаоян вывел команду Слуцкого вперёд. До перерыва голов зрители больше не увидели. Во второй половине «Шанхай Шэньхуа» не только укрепил преимущество, но и довёл дело до разгрома. Этому поспособствовали Чжу Чэньцзе и Андре, оформивший дубль.

Таким образом, «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого по-прежнему не потерпел ни одного поражения в чемпионате Китая по футболу. Команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 23 очка в девяти играх. «Цанчжоу Майти Лайонс» располагается на седьмой строчке, набрав 13 очков после аналогичного количества встреч.

Таблица китайской Суперлиги
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