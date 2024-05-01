Личка: мне очень грустно — был уверен, что вернём «Спартаку» за три поражения

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о результате матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Напомним, встреча между командами закончилась со счётом 2:0 в пользу «Спартака». Забитыми голами отметились нападающий Александр Соболев и полузащитник Михаил Игнатов.

«Мне тяжело говорить, потому что очень грустно. Был уверен, что сегодня вернём «Спартаку» за три поражения, что победим сегодня. Но надо поздравить «Спартак». Они сделали результат. Проиграли, потому что соперник забил два лёгких гола. Первый гол был подарком с нашей стороны, второй — могли принять решение лучше.

Во втором тайме мы делали один-два лишних касания, я просил играть быстрее», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». Динамовцы покинули турнир.