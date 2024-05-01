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Лаксальт: во втором тайме «Динамо» старалось контролировать мяч, а «Спартак» оборонялся

Лаксальт: во втором тайме «Динамо» старалось контролировать мяч, а «Спартак» оборонялся
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Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт объяснил причины поражения своей команды в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Спартака».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

«Во втором тайме нам приходилось рисковать, потому что мы проигрывали в два мяча. Старались контролировать мяч и имели подходы, а «Спартак» оборонялся», — передаёт слова Лаксальта корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На девятой минуте матча красно-белые вышли вперёд. В их составе забил нападающий Александр Соболев. На 39-й минуте полузащитник Михаил Игнатов удвоил преимущество гостей.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». Динамовцы покинули турнир.

Турнирная таблица Кубка России
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