Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Лаксальт: во втором тайме «Динамо» старалось контролировать мяч, а «Спартак» оборонялся

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт объяснил причины поражения своей команды в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Спартака».

«Во втором тайме нам приходилось рисковать, потому что мы проигрывали в два мяча. Старались контролировать мяч и имели подходы, а «Спартак» оборонялся», — передаёт слова Лаксальта корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На девятой минуте матча красно-белые вышли вперёд. В их составе забил нападающий Александр Соболев. На 39-й минуте полузащитник Михаил Игнатов удвоил преимущество гостей.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». Динамовцы покинули турнир.