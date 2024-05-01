Игрок «Динамо» Лаксальт высказался о вылете команды из Кубка России

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал результат матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Спартака». Забитыми голами отметились нападающий Александр Соболев и полузащитник Михаил Игнатов.

«Спартак» воспользовался теми моментами, которые у него были. Они очень их использовали. Нам не хватило терпения в концовке матча. Надо сконцентрироваться на чемпионате — осталось четыре важных матча», — передаёт слова Лаксальта корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». Динамовцы покинули турнир.