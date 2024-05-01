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Спортдир «Спартака» Амарал рассказал, чем занимался Пол Эшуорт до ухода из клуба

Спортдир «Спартака» Амарал рассказал, чем занимался Пол Эшуорт до ухода из клуба
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал уход из клуба Пола Эшуорта, который сначала занимал аналогичную должность, а затем выполнял обязанности технического директора.

— Какая причина ухода Эшуорта?

— Прежде всего Пол настоящий джентльмен. Непросто, когда приходит новый директор. Ситуация была непростая. Все вместе принимали решение.

— Что он делал всё это время в «Спартаке»?

— То, что было до моего прихода — комментировать не могу. Когда я пришёл, он помогал мне с адаптацией», — передаёт слова Амарала корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 22 декабря московский «Спартак» объявил о назначении на пост спортивного директора бывшего ведущего скаута «Бенфики» Томаша Амарала, который заменил на этом посту Пол Эшуорта.

Пол Эшуорт был назначен на пост спортивного директора московского «Спартака» в конце сентября 2022 года. Ранее на этой должности работал итальянец Лука Каттани.

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