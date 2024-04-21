Гендиректор «Спартака» Малышев: усилия Эшуорта не дали результата, мы им недовольны

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал уход технического директора Пола Эшуорта из клуба.

— Различные источники сообщали, что во время отставки Абаскаля один из членов совета директоров, Павел Жданов, сказал, что с футболистов теперь будет более жёсткий спрос.

— С футболистов всегда жёсткий спрос и с руководителей тоже. У нас такая команда, с которой вы всегда спрашиваете очень жёстко.

— Почему ушёл Эшуорт?

— У нас был план изначально, что он будет передавать дела и помогать Томашу, помогать по работе в академии, во второй команде, но в какой-то момент мы достигли соглашения, что он нас покинет. Очевидно, что работой его в клубе мы не довольны, раз его усилия не дали результата, — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Пол Эшуорт пришёл в «Спартак» осенью 2022 года. Сначала он был назначен на должность спортивного директора, а затем стал техническим директором. Его контракт был рассчитан до конца нынешнего сезона. После ухода из «Спартака» 11 апреля Эшуорт отказался комментировать в СМИ своё увольнение.