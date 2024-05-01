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«Краснодар» и «Ростов» следят за 18-летним форвардом из Узбекистана — Youth Scouting

«Краснодар» и «Ростов» следят за 18-летним форвардом из Узбекистана — Youth Scouting
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Форвард «Бунёдкора» и сборной Узбекистана U18 Амирбек Саидов может сменить клубную прописку. Об этом сообщает Youth Scouting.

По сведениям источника, Саидовым интересуются клубы из Российской Премьер-Лиги. Так, «Краснодар» и «Ростов» следят за 18-летним форвардом. В числе возможных претендентов на узбекского футболиста называется и «Ливерпуль».

Амирбек Саидов родился 1 февраля 2006 года. Он является воспитанником «Бунёдкора». В составе сборной Узбекистана до 17 лет он успел провести 17 матчей. Форвард записал на свой счёт шесть забитых мячей. Также у Саидова два матча в составе сборной Узбекистана до 20 лет.

Напомним, после 26 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» (50 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Ростов» (40 очков) располагается на седьмой строчке.

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