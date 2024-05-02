Джейдон Санчо: у меня особые чувства к дортмундской «Боруссии»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед», выступающий во второй половине нынешнего сезона на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», Джейдон Санчо после победы в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов над «ПСЖ» (1:0) поделился впечатлениями от игры за «шмелей».

«Особые чувства к «Боруссии»? Да… Я пришёл сюда в 17 лет, и этот клуб помогал мне с самого первого дня. Я всегда делаю всё возможное для этого клуба и болельщиков.

Когда видите и чувствуете «жёлтую стену», вам просто не терпится сыграть», — приводит слова Санчо журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, английский вингер перешёл в «Боруссию» минувшей зимой на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. До перехода в «Манчестер Юнайтед» Санчо выступал за этот клуб четыре года.

В нынешнем сезоне Санчо принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.