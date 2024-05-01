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Боруссия Дортмунд — ПСЖ: прямая онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов, где смотреть матч, 1 мая 2024 года

Мбаппе приблизит «ПСЖ» к трофею мечты? Полуфинал Лиги чемпионов в Дортмунде! LIVE
Кирилл Закатченко
«Боруссия» Дортмунд — «ПСЖ». LIVE
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«Боруссия» уже совершила пару сенсаций в этом сезоне. Случится ли ещё одна?

Друзья, всем привет! Лига чемпионов продолжает радовать. Сегодня, 1 мая, мы посмотрим ещё один полуфинальный матч. «Боруссия» в родном Дортмунде примет «ПСЖ».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Путь к полуфиналу у команд получился разным. «Боруссию» изначально никто не рассматривал как фаворита, но она сначала уверенно вышла из «группы смерти», а потом в плей-офф, помимо ПСВ, разобралась ещё и с мадридским «Атлетико». «ПСЖ», в свою очередь, выбил «Реал Сосьедад», а потом устроил шоу с «Барселоной», выдав камбэк в Каталонии после домашнего поражения.

Кто же приблизится к финалу и заветному трофею? За первым полуфинальным матчем «Боруссии» и «ПСЖ» «Чемпионат» будет следить в этом онлайне. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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